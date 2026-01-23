Un analista ha fornito dati sulle vendite della PS5 Pro negli Stati Uniti, evidenziando il suo andamento sul mercato. Nonostante il prezzo superiore rispetto alla versione base, la console sta riscuotendo interesse tra i consumatori americani. Queste informazioni offrono uno sguardo obiettivo sulla diffusione e sull’accoglienza del prodotto, contribuendo a comprendere le dinamiche attuali del segmento delle console di nuova generazione.

PS5 Pro sta trovando il suo spazio nel mercato statunitense, nonostante un prezzo decisamente più alto rispetto al modello base. A fornire un quadro chiaro è Mat Piscatella, analista di Circana, che ha condiviso nuovi dati sulle vendite hardware negli Stati Uniti nel corso del 2025, con i numeri che permettono di capire meglio quanto la versione potenziata della console Sony stia incidendo sulle scelte dei consumatori. Secondo le rilevazioni del Circana Retail Tracking Service, il 13% di tutte le PlayStation 5 acquistate negli USA nel 2025 è rappresentato da PlayStation 5 Pro. Si tratta di una percentuale praticamente identica a quella registrata da PS4 Pro nella precedente generazione, quando il modello mid-gen copriva anch’esso il 13% delle vendite totali di PS4 sul mercato americano. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS5 Pro, un analista svela quanto sta vendendo la console Sony in USA

