Provinciali Cosenza Magarò sollecita un nome di largo respiro per l’attuale crisi politica

Il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, si rivolge alle forze politiche della provincia di Cosenza. Chiede di trovare un nome forte e autorevole per affrontare la crisi politica in vista delle imminenti elezioni provinciali. Magarò ha chiamato tutti a un impegno concreto, senza giri di parole, per uscire da questa fase complicata.

Il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, ha lanciato un appello urgente alle forze politiche della Provincia di Cosenza, in vista delle elezioni provinciali previste tra pochissimo tempo. A un mese dalla data stabilita per il voto, nessun nome ufficiale è ancora stato presentato per la candidatura alla guida dell’ente. Questo vuoto, ritenuto inaccettabile da Magarò, rappresenta un’opportunità per la città e per l’intera regione, seppure con un’attenzione particolare a una questione che riguarda la responsabilità, la coesione e l’efficienza dell’amministrazione. “Siamo in una fase delicata – afferma il sindaco – e non possiamo permetterci fuggitive politiche o logiche di confronto pregiudiziali”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cosenza Provincia

Il Partito Democratico in provincia di Benevento si prepara a rilanciare l’unità e il campo largo in vista delle elezioni del 28 febbraio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

RINVIO DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE PD DI COSENZA: NUOVA DATA. IL 21 FEBBRAIO Il Partito Democratico cosentino concentra le energie sulle elezioni provinciali e avvia una commissione pre-elettorale unitaria https://www.calabriainchieste.it/2026/ facebook