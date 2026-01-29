L’Istat dice che rispetto al 2021 i salari reali sono più bassi dell’8% E i contratti collettivi della PA sono tutti scaduti a fine 2024

Gli italiani hanno meno soldi in tasca rispetto a due anni fa. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat, i salari reali sono calati dell’8,1% rispetto a gennaio 2021. La situazione si fa ancora più difficile perché tutti i contratti collettivi della pubblica amministrazione sono scaduti a fine 2024 e restano ancora senza rinnovo. La crisi si fa sentire e i cittadini lo notano quotidianamente.

In confronto a gennaio 2021, i salari reali degli italiani sono più bassi dell’8,1%. Ecco l’ultimo aggiornamento dell’ Istat, che fotografa la situazione di dicembre 2025. Le retribuzioni stanno lentamente recuperando un po’ di potere d’acquisto, ma è ancora notevole la distanza dal periodo precedente la fiammata inflazionistica iniziata nel 2022. Anche se gli stipendi salgono in valore assoluto, quindi, resta alta la perdita causata dal carovita che negli anni scorsi ha viaggiato molto più velocemente. Da questo punto di vista, lo Stato è tra i peggiori datori di lavoro possibili: i contratti collettivi della pubblica amministrazione, infatti, sono tutti scaduti a fine 2024 e quelli relativi al triennio 202224 sono stati rinnovati in ritardo nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

