Il report sulla sanità evidenzia come, negli ultimi 40 anni, la spesa privata delle famiglie italiane si sia raddoppiata, con un impatto maggiore sui nuclei economicamente più deboli. Attualmente, oltre il 70% delle famiglie è costretto a sostenere spese dirette per la salute, evidenziando una crescente pressione sul sistema di assistenza e sulle finanze domestiche.

Oltre il 70 per cento delle famiglie italiane è costretto a pagare di tasca propria per la sua salute. Di fronte al sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, il ricorso al privato è sempre di più una componente strutturale dell’accesso alle cure. Soprattutto – ed è il dato che più allarma – per le famiglie più povere e con bassa istruzione. Questi nuclei, infatti, spendono una percentuale più alta del loro reddito in sanità (fino al 6,8%), rispetto a quanto facciano le famiglie più benestanti e istruite (4,3%). Un chiaro segnale che, negli ultimi anni, la sanità in Italia è sempre meno equa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanità, il report: la spesa privata delle famiglie è raddoppiata in 40 anni. E i nuclei poveri pagano di più

Rapporto Crea sanità: "Cresce la spesa delle famiglie per le cure, serve riforma del Ssn"Il Rapporto Crea Sanità evidenzia un aumento della spesa privata delle famiglie per le cure, passata dal 50,8% negli anni ’80 al 70% oggi.

