Ladri sorpresi in camera da letto | uno cade dal balcone durante la fuga

Un episodio da film è accaduto nelle prime ore del pomeriggio a Pietramelara, dove una famiglia ha sorpreso dei ladri all’interno della propria abitazione, precisamente nella camera da letto. La scoperta improvvisa ha generato momenti di panico e confusione: i malviventi, colti di sorpresa, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Ladro ‘acrobata’ cade dal balcone dopo il tentato furto in appartamento, poi l’aggressione durante la fuga

Leggi anche: Ladri in azione la Vigilia di Natale a Qualiano, ladri sorpresi ad arrampicarsi su un balcone

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ladri in casa, distruggono i regali di Natale per i bambini e rovesciano le ceneri dei cani: «Ci hanno portato via tutto»; Pietramelara – Furti: ladri sorpresi in camera da letto, uno cade dal balcone.

Ladri in casa mentre il proprietario e un anziano pranzano in cucina: i malviventi entrano dal retro rubano gli ori - I ladri si sono infiltrati nella casa singola al civico 1 di via Sante Dorigo tra le 13 e le 14, approfittando dell'orario del pranzo. ilgazzettino.it

Ladri in azione: messi a segno cinque furti - Soliti ignoti colpiscono a Borgo Maggiore, Murata e Domagnano, rubate monete d’oro e gioielli. msn.com