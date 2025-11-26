POLVERIGI - Erano dentro casa, tutti insieme a cena, le voci che rimbalzavano nella grande taverna. Al piano di sopra, intanto, i ladri svuotavano gli appartamenti. È successo a Polverigi,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - La famiglia è a cena in taverna, i ladri fanno razzia al piano di sopra: ecco come sono entrati a Polverigi