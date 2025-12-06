Pronostico Fulham-Crystal Palace | arriva la quarta di fila

Fulham-Crystal Palace è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il cammino esterno del Crystal Palace nel corso degli ultimi mesi è stato clamoroso: tre vittorie di fila in campionato (l’ultima sconfitta contro l’Arsenal) e una classifica che premia una formazione che ha guadagnato molto, sotto il profilo dell’autostima, nel corso degli ultimi mesi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Molto diverso invece il cammino del Fulham fino ad oggi: una truppa, quella bianconera, che non riesce in nessun modo a trovare un briciolo di continuità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Crystal Palace: arriva la quarta di fila

News recenti che potrebbero piacerti

Fulham-Manchester City (martedì 02 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/wHAVhRi #scommesse #pronostici Vai su X

Pronostico Burnley vs Crystal Palace – 3 Dicembre 2025 - Crystal Palace accende l’attenzione degli appassionati di Premier League in vista del calcio d’inizio fissato per il 3 Dicembre 2025 ... Scrive news-sports.it

Pronostico Fulham-Crystal Palace: ci sono già riusciti un mese fa - Crystal Palace è un match valido per i quarti di finale di FA Cup e si gioca sabato alle 13:15: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico. Riporta ilveggente.it

Fulham-Crystal Palace, derby di Londra al Craven Cottage: chi la spunterà? - La Premier League non smette mai di regalare emozioni: si sfidano la squadra di Marco Silva e gli uomini di Oliver Glasner ... Scrive msn.com

Pronostico Burnley-Crystal Palace: sentenza contro le neopromosse - Crystal Palace è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it