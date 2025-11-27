Pronostico Metz-Rennes | succede da 8 volte di fila

Metz-Rennes è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Un Metz penultimo in classifica cerca dei punti pesantissimi per il proprio campionato contro un Rennes che è un vero e proprio incubo per i padroni di casa. Il motivo è presto spiegato: negli ultimi 8 scontri diretti, gli ospiti hanno sempre vinto e lo hanno fatto in alcune situazioni anche dilagando. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Negli ultimi tre incroci il Rennes ha fatto 14 gol al Metz subendone solamente 4. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

