Pronostico Metz-Rennes | succede da 8 volte di fila
Metz-Rennes è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Un Metz penultimo in classifica cerca dei punti pesantissimi per il proprio campionato contro un Rennes che è un vero e proprio incubo per i padroni di casa. Il motivo è presto spiegato: negli ultimi 8 scontri diretti, gli ospiti hanno sempre vinto e lo hanno fatto in alcune situazioni anche dilagando. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Negli ultimi tre incroci il Rennes ha fatto 14 gol al Metz subendone solamente 4. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Stade Brestois-Metz (domenica 23 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KrofmBn #scommesse #pronostici Vai su X
Il tennista azzurro batte Altmaier in due set (6-4;7-6) e si qualifica in semifinale a Metz, dove affronterà Norrie #Tuttosport #Sonego #Altmaier #MoselleOpen - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Metz vs Rennes – 28 Novembre 2025 - Symphorien, va in scena un confronto importante di Ligue 1 tra Metz e Rennes. Lo riporta news-sports.it