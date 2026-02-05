Pronostico Celta Vigo-Osasuna | il balzo è di due posizioni

Questa sera i tifosi della Liga si concentrano sul match tra Celta Vigo e Osasuna, valido per la ventitreesima giornata. Il Celta Vigo, che attualmente occupa il settimo posto in classifica, punta a migliorare la posizione, mentre l’Osasuna cerca punti importanti in trasferta. La partita si gioca venerdì e sarà una buona occasione per vedere chi avrà la meglio tra le due squadre.

Celta Vigo-Osasuna è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Settimo posto in classifica per il Celta Vigo. A solamente due punti dal quinto al momento occupato dal Betis. Occasione ghiotta per la squadra basca, che potrebbe addirittura dare un senso diverso al finale di stagione, anche perché il Villarreal, che al momento è quarto, sembra stia accusando il colpo di una prima parte di annata davvero straordinaria. Quattro risultati utili nelle ultime cinque per i padroni di casa che, davanti al pubblico amico, ha piazzato una serie di quattro vittorie consecutive che ci permettono di parlare di un gruppo che sì, riesce a dare il meglio quando non va in trasferta. Questa sera alle 21, il Celta Vigo riceve in casa l'Osasuna nell'anticipo del ventitreesimo turno di Liga. Tra le fila dell'Osasuna, Ante Budimir sarà sicuramente un osservato speciale. L'attaccante croato, 34 anni, ha già disputato 9 partite con 2 gol all'attivo. I suoi 18 tiri complessivi di cui 7 nello

