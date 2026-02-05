Celta Vigo-Osasuna venerdì 06 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I galiziani ospitano i Navarri nell’anticipo

Questa sera alle 21, il Celta Vigo riceve in casa l’Osasuna nell’anticipo del ventitreesimo turno di Liga. Entrambe le squadre sono in buona forma e puntano a conquistare altri punti per avvicinarsi alla zona di classifica che conta. La partita promette battaglia, con i padroni di casa che vogliono sfruttare il fattore campo e gli ospiti pronti a mettere in difficoltà gli avversari.

Il ventitreesimo turno di Liga spagnola comincerà col consueto anticipo del venerdì, che vedrà protagoniste Celta Vigo e Osasuna, due squadre in salute. I galiziani, che nello scorsa giornata hanno pareggiato a Balaidos, sono a un punto dal sesto posto, detenuto dall’Espanyol, mentre i Navarri hanno appena impattato con il Villarreal, allungando la striscia di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Osasuna (venerdì 06 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ospitano i Navarri nell’anticipo

