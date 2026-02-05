Questa sera alle 21, il Celta Vigo riceve in casa l’Osasuna nell’anticipo del ventitreesimo turno di Liga. Entrambe le squadre sono in buona forma e puntano a conquistare altri punti per avvicinarsi alla zona di classifica che conta. La partita promette battaglia, con i padroni di casa che vogliono sfruttare il fattore campo e gli ospiti pronti a mettere in difficoltà gli avversari.

Il ventitreesimo turno di Liga spagnola comincerà col consueto anticipo del venerdì, che vedrà protagoniste Celta Vigo e Osasuna, due squadre in salute. I galiziani, che nello scorsa giornata hanno pareggiato a Balaidos, sono a un punto dal sesto posto, detenuto dall’Espanyol, mentre i Navarri hanno appena impattato con il Villarreal, allungando la striscia di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Osasuna (venerdì 06 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ospitano i Navarri nell’anticipo

Pronostico Celta Vigo vs Osasuna – 6 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Celta Vigo e Osasuna si giocherà il 6 Febbraio 2026 alle 21:00 allo Stadio Abanca-Balaídos. Un appuntamento serale che promette ... news-sports.it

Pronostico Celta-Osasuna, di recente c'è un esito che va per la maggioreIl venerdì è serata di anticipi anche in Spagna. LaLiga manda in onda per l’occasione un Celta Vigo-Osasuna dove ci sono pochi sussulti per quanto riguarda la classifica. Sei il Celta, cinque ... corrieredellosport.it

