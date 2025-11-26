Ludogorets-Celta Vigo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il nuovo allenatore del Ludogorets, Hogmo, ha iniziato la sua avventura sulla panchina della squadra di casa con una vittoria. La seconda, per il Ludo, nelle ultime dieci partite nell’arco di tutte le competizioni. Si sa, molto spesso un cambio tecnico porta a uno scossone e anche in questo caso c’è stato, ma in Europa è un’altra cosa. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ludogorets-Celta Vigo: il cambio tecnico non basta