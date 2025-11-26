Pronostico Ludogorets-Celta Vigo | il cambio tecnico non basta
Ludogorets-Celta Vigo è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il nuovo allenatore del Ludogorets, Hogmo, ha iniziato la sua avventura sulla panchina della squadra di casa con una vittoria. La seconda, per il Ludo, nelle ultime dieci partite nell’arco di tutte le competizioni. Si sa, molto spesso un cambio tecnico porta a uno scossone e anche in questo caso c’è stato, ma in Europa è un’altra cosa. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
"#ludogoretsarena" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Pronostico Ludogorets vs Celta Vigo – 27 Novembre 2025 - Il match tra Ludogorets e Celta Vigo, valido per la UEFA Europa League, si giocherà il 27 Novembre 2025 alle 18:45 presso lo Huvepharma Arena. Segnala news-sports.it
Pronostico Alaves vs Celta Vigo – 22 Novembre 2025 - Il match di La Liga tra Alaves e Celta Vigo andrà in scena il 22 Novembre 2025 alle 14:00 presso lo Stadio Mendizorrotza. Secondo news-sports.it