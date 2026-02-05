Sabato alle 16 si gioca Bournemouth-Aston Villa, una sfida che potrebbe già dare qualche indicazione sulla corsa salvezza e sulla corsa ai piani alti. L’Aston Villa arriva motivata dopo due vittorie consecutive e cerca di mantenere il ritmo, mentre il Bournemouth, ormai fuori dai guai, affronta la partita senza pressioni e con l’obiettivo di chiudere la stagione senza ulteriori problemi. La partita potrebbe riservare sorprese, soprattutto per la voglia di reagire di una delle due squadre.

Bournemouth-Aston Villa è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico C’è una squadra che ha motivazioni molto importanti, ed è quella ospite, ce n’è un’altra che invece, dopo le ultime due affermazioni di fila, di fatto si è tirata fuori dalla situazione di classifica pericolosa e quindi non ha nulla da chiedere, o quasi, al proprio campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La sconfitta interna contro il Brentford ha allontanato l’Aston Villa di Emery dalla testa della classifica, ma il terzo posto, ad un solo punto dal Manchester City, per ora è salvo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bournemouth-Aston Villa: la reazione è immediata

L'incontro tra Aston Villa e Nottingham Forest, valido per la ventesima giornata di Premier League, si svolge sabato alle 13:30.

Il match tra Tottenham e Aston Villa, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di proseguire il cammino nella competizione.

