Un gruppo di consiglieri comunali di Scafati trasversale alla maggioranza e alla minoranza, Michele Grimaldi, Michelangelo Ambrunzo, Gennaro Avagnano, Assunta Barone, Francesco Carotenuto, Ignazio Tafuro, Francesco Velardo e Pasquale Vitiello, hanno presentato una mozione al Consiglio comunale che sarà discussa nella seduta di lunedì 22 dicembre. La proposta riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici cittadini, con l'obiettivo di garantire edifici sicuri e adeguati per studenti, insegnanti e personale scolastico. Negli ultimi mesi, diverse scuole della città hanno subito infiltrazioni d'acqua, causando disagi, danni agli edifici e situazioni di potenziale pericolo.

Infiltrazioni e interventi a singhiozzo: mozione unitaria dei consiglieri per il ripristino delle scuole di Scafati

