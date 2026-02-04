Le opposizioni si uniscono contro le recenti dichiarazioni del ministro Piantedosi. Dopo i fatti di Torino, annunciano battaglia, accusando gli interventi del governo di essere fuori dalla Costituzione. Piantedosi invece insiste sulla necessità di usare il fermo preventivo per garantire la sicurezza. La tensione tra maggioranza e opposizioni si fa sentire forte, mentre si avvicinano le prossime settimane di confronto.

Dopo i fatti di Torino e le comunicazioni del ministro Piantedosi al Parlamento, le opposizioni si compattano e annunciano battaglia contro interventi ritenuti “fuori dal perimetro della Costituzione”. Mentre il titolare del Viminale ancora parlava a Palazzo Madama, i capigruppo hanno incontrato la stampa per annunciare un testo unitario che chiede 11 impegni all’esecutivo: dallo stop alla decretazione d’urgenza sulla sicurezza al rientro degli agenti impegnati in Albania. Intanto il ministro ha respinto le accuse al governo sull’idea “che le violenze siano state in qualche modo organizzate” e ha ribadito: “Serve il fermo preventivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sicurezza, mozione unitaria delle opposizioni: “Interventi fuori dalla Costituzione”. Piantedosi: “Serve il fermo preventivo”

Approfondimenti su Piantedosi Ministero

La linea dura del governo si fa più decisa.

Il ministro Piantedosi torna a parlare di ordine pubblico e sicurezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Piantedosi Ministero

Argomenti discussi: Il no dell’opposizione alla mozione unitaria: È tutto un bluff; Il centrosinistra non ci casca: Non votiamo nulla al buio; Decreto Sicurezza, rinvio tecnico di 24 ore per mettere a punto le norme: il Consiglio dei ministri slitta di un giorno; Sicurezza, il piano per stanare le opposizioni. Conte apre, Schlein si sfila: Un bluff.

Il no dell’opposizione alla mozione unitaria: È tutto un bluffLa Russa media sul testo ma trova un muro: Cercano solo scorciatoie autoritarie Schlein: Sulla sicurezza premier fallisce ... repubblica.it

Riforma pensioni 2026/ Nuove critiche interne alla mozione Pd-M5s-Avs (ultime notizie 4 febbraio)Riforma pensioni 2026, le analisi di Matteo Jessuola e Giampiero Della Zuanna sulla mozione unitaria Pd-M5s-Avs ... ilsussidiario.net

Dopo gli scontri a Torino, la destra presenta al Senato una mozione sulla sicurezza che prevede scudo penale per gli agenti, fermo preventivo e sgombero dei centri sociali. - facebook.com facebook

“Le misure che questa Giunta sta portando avanti da tempo hanno determinato azioni concrete e risultati misurabili in termini di contrasto alla criminalità”. Così @Pier_Roberti in Aula durante la discussione della mozione sicurezza tinyurl.com/5bt4ucfr x.com