L’aggressione poi la morte | imputato per omicidio preterintenzionale il vicino di casa

Il processo a Carmine Rizzo, il 43enne di Alezio, si terrà il 24 aprile con rito abbreviato. Rizzo è accusato di aver ucciso Giuseppe Prestifilippo, il suo vicino di casa, che aveva aggredito il 2 agosto scorso. L’uomo è morto dopo mesi di coma, conseguenza dell’aggressione.

L’anziano deceduto dopo mesi di coma. La difesa non riesce a concordare la pena con la Procura. Si procederà con il rito abbreviato Non è la prima volta che l’imputato prova a concordare la pena: già in precedenza il giudice Angelo Zizzari aveva respinto una richiesta a tre anni e mezzo di reclusione, ritenendola non congrua alla gravità dei fatti. All’epoca, però, l’accusa era di lesioni gravissime. Proprio pochi giorni dopo quella decisione, l’anziano è deceduto e il capo d’imputazione si è aggravato in omicidio preterintenzionale. La vicenda risale al 2 agosto scorso, quando Prestifilippo fu aggredito dal vicino che gli avrebbe attribuito la responsabilità del danneggiamento di un tubo d’irrigazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

