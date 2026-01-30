L’aggressione poi la morte | imputato per omicidio preterintenzionale il vicino di casa
Il processo a Carmine Rizzo, il 43enne di Alezio, si terrà il 24 aprile con rito abbreviato. Rizzo è accusato di aver ucciso Giuseppe Prestifilippo, il suo vicino di casa, che aveva aggredito il 2 agosto scorso. L’uomo è morto dopo mesi di coma, conseguenza dell’aggressione.
L’anziano deceduto dopo mesi di coma. La difesa non riesce a concordare la pena con la Procura. Si procederà con il rito abbreviato Non è la prima volta che l’imputato prova a concordare la pena: già in precedenza il giudice Angelo Zizzari aveva respinto una richiesta a tre anni e mezzo di reclusione, ritenendola non congrua alla gravità dei fatti. All’epoca, però, l’accusa era di lesioni gravissime. Proprio pochi giorni dopo quella decisione, l’anziano è deceduto e il capo d’imputazione si è aggravato in omicidio preterintenzionale. La vicenda risale al 2 agosto scorso, quando Prestifilippo fu aggredito dal vicino che gli avrebbe attribuito la responsabilità del danneggiamento di un tubo d’irrigazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondimenti su Alezio Morte
Palermitano ucciso per un tubo rotto a Lecce: vicino di casa accusato di omicidio preterintenzionale
Franco Perlino morto dopo l’aggressione per la viabilità, è omicidio preterintenzionale: 46enne ai domiciliari
Ultime notizie su Alezio Morte
Argomenti discussi: Ragazzo di 15 anni accoltella due coetanei alle gambe con una roncola dopo una lite in metro; Stradella (Pv), tentato furto in un supermercato, poi l’aggressione a una passante: arrestate due minorenni; Milano, 15enne accoltella due ragazzi in metropolitana: arrestato; Ancora un'aggressione in piazza San Rocco a Como: 21enne soccorso e portato al Sant’Anna.
«Ti sfondo la macchina», poi l’aggressione choc in strada. Dieci maranza picchiano due giovani a CivitanovaCIVITANOVA Calci e pugni sul torace e sulla schiena anche quando la vittima finisce a terra, in tre si accaniscono su di lui finché non perde ... msn.com
Garlasco, cosa cambia nella ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi se l'aggressione è iniziata in cucinaDue ricostruzioni a confronto sull’omicidio di Chiara Poggi: l’aggressione all’ingresso o iniziata in cucina. Attesa per la nuova BPA ... virgilio.it
Catania, minaccia di morte il figlio e lo aspetta sotto casa con bastone e taglierino: arrestato 67enne #Cronaca #aggressione #arresto #bastone #Catania #minacce #violenza - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.