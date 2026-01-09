David Bowie a 10 anni dalla morte esce la biografia ‘Oltre lo spazio e il tempo’

A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, Hoepli pubblica la biografia 'David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo'. L'opera ripercorre la vita e la carriera dell'artista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua influenza nel panorama musicale e culturale. Un testo dedicato a chi desidera conoscere meglio il percorso di uno dei protagonisti più innovativi della musica contemporanea.

(Adnkronos) – A 10 anni dalla morte di David Bowie, oggi venerdì 9 gennaio esce per Hoepli la biografia 'David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo' di Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico, giornalista di NME, autore anche del volume di successo 'The Age of Bowie'.

