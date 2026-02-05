Procida crolla un costone alla Corricella | le rassicurazioni del sindaco

Questa notte a Marina Corricella si è verificato un crollo parziale del costone tufaceo. Il sindaco dell’isola ha subito parlato di rassicurazioni, ma i residenti sono preoccupati per la sicurezza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le autorità stanno valutando i danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma si teme che il fenomeno possa ripetersi con altre frane. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.

Un crollo parziale del costone tufaceo si è verificato nella notte a Marina Corricella, una delle zone più suggestive dell’isola di Procida. Una vasta porzione di roccia si è staccata improvvisamente, franando verso il mare. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone. A chiarire la dinamica dell’episodio è stato il sindaco Raimondo Ambrosino, che in una nota diffusa nelle ultime ore ha ricostruito le cause del cedimento, sottolineando come si tratti di un fenomeno legato alla naturale fragilità del costone. Le cause del crollo. “La consistenza del costone della Corricella è estremamente irregolare – ha spiegato il primo cittadino – e alla base è presente uno strato di materiale molto friabile, facilmente soggetto a erosione per effetto del vento e del mare”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina una parte del costone tufaceo a Marina di Corricella è crollata, spostando alcune pietre sulla strada sottostante.

