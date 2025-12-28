Incidente durante la lezione del Tfa a Troia | accertata la causa le rassicurazioni ai corsisti del sindaco
Il Comune di Troia ha diffuso un comunicato ufficiale in merito all’incidente occorso questa mattina al CineTeatro Cimaglia durante una sessione del Tfa dell’Università di Foggia. Dopo aver accertato le cause dell’accaduto, le autorità hanno rassicurato i partecipanti, evidenziando l’assenza di rischi e garantendo la sicurezza delle future lezioni.
In merito all’incidente verificatosi questa mattina, domenica 28 dicembre, presso il CineTeatro Cimaglia durante una le lezioni del Tirocinio formativo attivo dell’Università di Foggia, con un comunicato stampa il Comune di Troia ha risposto alle preoccupazioni sollevate dagli aspiranti docenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
