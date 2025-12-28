Incidente durante la lezione del Tfa a Troia | accertata la causa le rassicurazioni ai corsisti del sindaco

Il Comune di Troia ha diffuso un comunicato ufficiale in merito all’incidente occorso questa mattina al CineTeatro Cimaglia durante una sessione del Tfa dell’Università di Foggia. Dopo aver accertato le cause dell’accaduto, le autorità hanno rassicurato i partecipanti, evidenziando l’assenza di rischi e garantendo la sicurezza delle future lezioni.

