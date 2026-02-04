Lavori alla ' Stanzione' il sindaco rassicura le famiglie | Niente doppi turni dal prossimo anno

Il sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, ha annunciato che i lavori alla scuola media “Massimo Stanzione” sono quasi terminati. In un incontro con le famiglie, ha rassicurato che dal prossimo anno non ci saranno più doppi turni, come invece si temeva. Santillo ha chiesto alle famiglie di iscrivere i figli alla scuola, sottolineando l’importanza di questa realtà per la crescita dei giovani e per la vita del paese.

"L'Amministrazione comunale - dichiara il Sindaco - esprime soddisfazione per quanto realizzato finora. In questi mesi sono stati compiuti passi da gigante: i doppi turni sono stati drasticamente ridotti, con soli cinque giorni di rientro pomeridiano, segnando un miglioramento concreto nell'organizzazione scolastica e nella qualità della vita degli studenti e delle famiglie". Un risultato importante che rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio. "Per l'avvio del nuovo anno scolastico - prosegue Santillo - è prevista la completa normalizzazione dell'orario, con l'obiettivo di abolire definitivamente i doppi turni, grazie ai lavori al corpo A che ormai procedono spediti.

