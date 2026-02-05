fungo allucinogeno contro la depressione resistente trattamento al via in italia

In Italia, una donna di 63 anni è la prima paziente a ricevere un trattamento con psilocibina contro la depressione resistente. La procedura è partita oggi a Chieti. La donna si sottopone alla terapia in un centro specializzato, segnando un passo importante nel settore medico italiano.

Chieti, 05 feb. - (Adnkronos) - E' donna e ha 63 anni la prima paziente in Italia a essere trattata con Psilocibina. La somministrazione è avvenuta questa mattina presso la clinica psichiatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti nell'ambito di una sperimentazione clinica per il trattamento della depressione resistente, condotta dall'équipe di Giovanni Martinotti, Direttore dell'Unità operativa. La 63enne ha assunto una compressa contenente il principale principio attivo dei cosiddetti funghi psichedelici. La procedura si è svolta regolarmente e, al momento, non sono state rilevate particolari criticità cliniche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

