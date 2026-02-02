Le previsioni meteo di oggi 2 febbraio ad Avellino

Questa mattina ad Avellino il cielo è in prevalenza sereno, con poche nuvole durante tutto il giorno. Non sono previste piogge e il tempo dovrebbe rimanere stabile fino alla sera, quando potrebbero comparire alcuni addensamenti. Una giornata tranquilla per chi deve uscire di casa.

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1543m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

