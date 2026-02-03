Le previsioni meteo di oggi 3 febbraio ad Avellino
Questa mattina ad Avellino il cielo si presenta in gran parte sereno, con poche nuvole. Nel pomeriggio, però, potrebbe aumentare qualche nuvola, soprattutto verso sera. Non sono attese piogge nelle prossime ore, quindi è possibile fare qualche passeggiata senza problemi.
A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2671m. I.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
