Presidenza Atc3 Libera caccia non molla | Il Tar non è entrato nel merito andiamo in tribunale

La disputa sulla presidenza dell’Atc3 tra Libera Caccia e le altre fazioni si accende ancora. Dopo il rigetto del Tar, che non si è espresso sul merito della questione, i sostenitori di Libera Caccia annunciano che andranno avanti portando la questione in tribunale. La nomina dell’avvocato Roberto Romani ha acceso le polemiche e le tensioni non si placano.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.