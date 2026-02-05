Presidenza Atc3 Libera caccia non molla | Il Tar non è entrato nel merito andiamo in tribunale

Da ternitoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La disputa sulla presidenza dell’Atc3 tra Libera Caccia e le altre fazioni si accende ancora. Dopo il rigetto del Tar, che non si è espresso sul merito della questione, i sostenitori di Libera Caccia annunciano che andranno avanti portando la questione in tribunale. La nomina dell’avvocato Roberto Romani ha acceso le polemiche e le tensioni non si placano.

Ancora “calda” la querelle relativa all’elezione dell’avvocato Roberto Romani a presidente dell’Ambito territoriale di caccia numero 3 Ternano-Orvietano. La sentenza del tribunale amministrativo regionale sul ricorso presentato dall’associazione Libera caccia non ha infatti sciolto i nodi ma anzi.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

