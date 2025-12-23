Natale Evo-luto | Aifo e Italia Olivicola lanciano la campagna nazionale che porta l’olio extravergine di oliva al centro delle feste

MILANO – In un momento dell’anno in cui le tavole italiane si riempiono di tradizione, condivisione e gusto, AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari e Italia Olivicola lanciano la campagna nazionale “Natale EVO-luto”, un percorso di educazione e valorizzazione dedicato all’olio extravergine di oliva italiano. L’iniziativa, che accompagnerà i consumatori durante il periodo natalizio, nasce per far conoscere il valore dell’olio extravergine di oliva di qualità e dell’intera filiera olivicola, promuovendo consapevolezza, tracciabilità, regimi di qualità certificati (DOP, IGP e Biologico), sostenibilità e caratteristiche sensoriali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

