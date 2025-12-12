Una giornata tra mito archeologia e sapori | l’olio extravergine protagonista per la tutela dell’antica città alta di Himera

Una giornata dedicata a mito, archeologia e tradizione gastronomica, con l’olio extravergine protagonista, si svolgerà domenica 14 dicembre presso l’agriturismo Terre di Himera. L’evento “L’Oro di Himera” invita a scoprire i sapori e le storie dell’olio siciliano attraverso approfondimenti e degustazioni, valorizzando l’antica città alta di Himera e la sua ricca cultura.

Domenica 14 dicembre, dalle ore 9.00, l’agriturismo Terre di Himera – nido rurale adagiato tra le colline di Termini Imerese e il mare di Cefalù – apre le porte a “L’Oro di Himera”, mattinata di approfondimento e degustazione dedicata all’olio extravergine d’oliva siciliano. Due plus rendono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Liceo Classico “Agostino Nifo” di Sessa Aurunca guarda alle stelle! In occasione della Giornata Mondiale dello Spazio, celebriamo il legame millenario tra l’uomo e il cosmo con due eventi unici che intrecciano scienza, mito e innovazione. Martedì 9 di - facebook.com Vai su Facebook

Giornate europee dell’archeologia, a Fara in Sabina un sabato tra storia, archeologia e sapori del territorio - Il borgo di Fara in Sabina ospiterà una giornata di studi e celebrazione dedicata al tema “Archeologia locale e identità comunitaria: storie di partenze e di ritorni”, con al centro la ... Lo riporta ilmessaggero.it

Visite ad Alcamo e sul Monte Bonifato. Parla la presidente provinciale delle guide turistiche

Video Visite ad Alcamo e sul Monte Bonifato. Parla la presidente provinciale delle guide turistiche Video Visite ad Alcamo e sul Monte Bonifato. Parla la presidente provinciale delle guide turistiche