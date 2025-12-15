CNH da Fiona May a Confortola | 4 giorni di incontri per 350 dipendenti tra sicurezza inclusione e lavoro di squadra

© Lapresse.it - CNH, da Fiona May a Confortola: 4 giorni di incontri per 350 dipendenti tra sicurezza, inclusione e lavoro di squadra Quattro giorni di formazione alla Fiera di Modena per 350 dipendenti dello stabilimento CNH di Modena, con un percorso dedicato a sicurezza, inclusione, spirito di squadra e senso di appartenenza. Ospiti d’eccezione, l’alpinista Marco Confortola, la campionessa di atletica Fiona May, il cestista Azzurro Matteo Soragna e il campione di volley Andrea Zorzi. Testimonianze diverse ma unite da un filo comune: mettere al centro le persone, i valori condivisi e la costruzione di una cultura aziendale solida. “Queste giornate sono un investimento per le nostre persone, il nostro asset principale insieme alla tecnologia. Lapresse.it