David di Donatello 2026 | anche Aldo Giovanni e Giacomo tra le nomination tecniche

Questa mattina sono state annunciate le prime dieci shortlist nelle categorie tecniche dei David di Donatello 2026. Tra le nomination ci sono anche Aldo, Giovanni e Giacomo, questa volta in corsa per il miglior documentario con “Attitudini”. La candidatura si aggiunge alla lista di film e professionisti in gara, mentre “Primavera” guida le nomination con otto candidature. La sfida per i premi si fa interessante, con tanti nomi noti e progetti che si contendono il riconoscimento.

Annunciate le prime dieci shortlist nelle categorie tecniche, Aldo, Giovani e Giacomo candidati per il documentario Attitudini: nessuna, Primavera guida le nomination con otto candidature. Con otto candidature, Primavera di Damiano Michieletto è il film con il maggior numero di nomination nelle categorie tecniche, svelate nelle prime dieci shortlist dei David di Donatello 2026. Una sola candidatura, quella per il miglior casting, al campione d'incassi con Checco Zalone, Buen Camino. Il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini: nessuna, è in lizza come miglior documentario. Le categorie annunciate dall'Accademia dei David presieduta da Piera Detassis sono Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, Premio David di Donatello - Cecilia Mangini per il Miglior Documentario. In totale risultano iscritti al concorso David 118 film di lungometraggio, di cui 36 sono opere prime. È candidato al David di Donatello 2026 il cortometraggio "Orfeo", del regista veronese Maximilien Seren-Piccinini, girato a Lazise. È l'unico veronese in concorso.

