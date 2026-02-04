David Di Donatello 2026 annunciate le shortlist | otto nomination per Primavera sette per Duse e La Grazia

Sono state annunciate le shortlist dei Premi David di Donatello 2026. Otto nomination vanno a “Primavera”, mentre “Duse” e “La Grazia” ne hanno sette ciascuno. Le categorie coinvolte spaziano dall’acconciatura ai costumi, passando per effetti visivi, scenografia e suono. Per la prima volta, viene inserito anche il premio per il Miglior Cortometraggio. La scelta dei candidati ha sorpreso alcuni addetti ai lavori, che aspettavano nomine differenti, ma ora si attende il 2026 per scoprire i vincitori.

I Premi David di Donatello svelano le attese Shortlist 2026 nelle categorie Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, Premio David di Donatello – Cecilia Mangini per il Miglior Documentario e, per la prima volta, anche Miglior Cortometraggio. David 2026, le shortlist per dieci categorie. Ad annunciarle è Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, con il Consiglio Direttivo composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti e Alessandro Usai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - David Di Donatello 2026, annunciate le shortlist: otto nomination per “Primavera”, sette per “Duse” e “La Grazia” Approfondimenti su David Donatello David di Donatello 2026 | Annunciate le Shortlist per dieci categorie Sono state annunciate le shortlist per i Premi David di Donatello 2026. David di Donatello 2026: anche Aldo, Giovanni e Giacomo tra le nomination "tecniche" Questa mattina sono state annunciate le prime dieci shortlist nelle categorie tecniche dei David di Donatello 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su David Donatello Argomenti discussi: Friuli Venezia Giulia, bilancio record per la Film Commission: il cinema vale oltre 18 milioni; Le regine viste dal cinema in mostra alla Reggia di Venaria; Cinema, il Green Film Lab arriva a Torino: ad aprile l’appuntamento con la sostenibilità; Friuli Venezia Giulia Film Commission, bilancio delle attività 2025 e anticipazioni 2026. David di Donatello 2026: anche Aldo, Giovanni e Giacomo tra le nomination tecnicheAnnunciate le prime dieci shortlist nelle categorie tecniche, Aldo, Giovani e Giacomo candidati per il documentario Attitudini: nessuna, Primavera guida le nomination con otto candidature. movieplayer.it David di Donatello 2026, annunciate le shortlist: otto nomination per Primavera, sette per Duse e La graziaI Premi David di Donatello svelano le attese Shortlist 2026 nelle categorie Miglior Acconciatura, ... msn.com Rilasciata la short list per i Premi David di Donatello 2026 PREMIO DAVID DI DONATELLO – CECILIA MANGINI 2026 PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO: - Agnus Dei - Aldo, Giovanni e Giacomo - Attitudini: nessuna - Bestiari, erbari, lapidari - Bobò - Brunello, x.com È candidato al David di Donatello 2026 il cortometraggio “Orfeo”, del regista veronese Maximilien Seren-Piccinini, girato a Lazise. È l’unico veronese in concorso. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.