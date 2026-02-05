Giovedì 5 febbraio, in Prefettura, si è tenuta una riunione tra residenti e sfollati del Grattacielo di Ferrara. La Prefettura ha convocato l'incontro, ma il Comune si è opposto, lasciando i partecipanti senza un confronto diretto. La riunione era rivolta a coordinare gli aiuti socio-economici, ma la contrarietà del Comune ha complicato la situazione.

Giovedì 5 febbraio, in Prefettura, si è svolta una riunione tecnica per coordinare gli interventi di supporto socio-economico a favore dei nuclei familiari sfollati dal Grattacielo di Ferrara. Ma la presenza del Comune, che ha partecipato all’incontro, era fortemente critica. Secondo l’assessora alla Sicurezza, Cristina Coletti, il modo in cui era stata presentata la riunione era fuorviantemente inappropriato. Il Comune, infatti, non capiva l’oggetto reale della tavola, né i soggetti coinvolti. La riunione era stata convocata in un momento in cui il Grattacielo era stato sgomberato a causa di un incendio notturno tra il 10 e il 11 gennaio, e la zona era ancora sotto controllo con ordinanze contingibili e urgenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prefettura riunisce residenti e sfollati: il Comune si dimostra contrario all’incontro

Approfondimenti su Prefettura Riunione

Questa mattina si è svolta una riunione in Prefettura per discutere della situazione intorno al grattacielo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Prefettura Riunione

Argomenti discussi: Arriva la stretta sui locali pubblici: raffica di verifiche sul rispetto delle normative.

Grattacielo, la protesta. I residenti in prefettura: Ora soluzioni concreteIl presidio degli sfollati delle torri, una delegazione incontra Marchesiello Chiediamo aiuto per gli alloggi e uno sportello di assistenza e mediazione. ilrestodelcarlino.it

Stadio, sicurezza e disagi: Servono soluzioni per i cittadini residentiNel quartiere stadio servono misure più equilibrate nelle giornate di partita. È quanto auspica la capogruppo de La Pigna Veronica Verlicchi la quale in una interrogazione ha chiesto che il Comune ... ilrestodelcarlino.it

PREMIO MICS STARTUP - CANDIDATURE ENTRO IL 13/2 "Premio MICS Startup", contest promosso dalla Fondazione MICS di concerto con il Circular Economy Lab (iniziativa di innovazione che riunisce l'Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory facebook

Ricostruzione 2009: il Prefetto Cusumano riunisce il Tavolo tecnico abruzzonews.eu/ricostruzione-… #Attualità #L_Aquila x.com