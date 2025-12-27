Il comune soffoca tra traffico e cemento | i residenti si mobilitano chiedendo più sicurezza
A Lissone il cemento si sta mangiando ogni anglo di verde. In tutta la Brianza è infatti il comune con la più alta percentuale di suolo consumato, il 71,48%. Il traffico veicolare padroneggia anche nelle vie centrali e i cittadini, sono sempre più esasperati.Così il cemento sta cambiando la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Furti a raffica tra Collecchio e Ozzano Taro, i residenti: "Chiediamo più sicurezza"
Leggi anche: Ecomafie, Udine tra le province più colpite: rifiuti e cemento i fronti più critici
Il comune “soffoca” tra traffico e cemento: i residenti si mobilitano chiedendo più sicurezza - In tutta la Brianza è infatti il comune con la più alta percentuale di suolo consumato, il 71,48%. monzatoday.it
Il locale di via Emilia, soffocato dalla perdita di parcheggi e dal prolungamento del cantiere, ha abbassato le saracinesche a luglio. La titolare non ha mai ricevuto gli indennizzi che in altre zone il Comune aveva concesso, oggi vive di lavori saltuari e cerca un - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.