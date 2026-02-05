Grattacielo riunione in Prefettura Ma il Comune non ci sta | Parlare di sfollati è inappropriato

Questa mattina si è svolta una riunione in Prefettura per discutere della situazione intorno al grattacielo. Tuttavia, il Comune ha preso subito le distanze, parlando di termini come “sfollati” come inappropriati. La discussione resta aperta e ancora molto tesa, tra smentite e richieste di chiarimenti.

La questione ‘Grattacielo’ continua a tenere banco in città. E, anzi, si arricchisce di un nuovo capitolo, decisamente ingarbugliato. Nel pomeriggio di mercoledì 4, infatti, in Prefettura si è tenuto un ‘Tavolo tecnico di coordinamento’ per organizzare gli interventi di supporto socio-economico a.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Grattacielo Riunione Grattacielo, l'appello degli sfollati: "Senza Palapalestre siamo per strada, ci serve un tetto" Dopo l’incendio al Grattacielo di via Felisatti, la torre B è stata dichiarata inagibile, lasciando molte famiglie senza sistemazione stabile. "Grattacielo, per il Comune l’emergenza sta per finire" Il Comune ha annunciato che l’emergenza legata al grattacielo sta per concludersi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Grattacielo Riunione Argomenti discussi: Grattacielo, riunione in Prefettura. Ma il Comune non ci sta: Parlare si sfollati è inappropriato; Grattacielo, le istituzioni si incontrano in Prefettura. Attenzione ai più fragili e cosa è emerso; Grattacielo, tavolo in Prefettura. Emersa esigenza di un adeguato supporto sociale. Grattacielo, le istituzioni si incontrano in prefettura. Attenzione ai più fragili e cosa è emersoFerrara Si è tenuto oggi, mercoledì 4 febbraio, in Prefettura, un tavolo tecnico interistituzionale presieduto dal Prefetto Marchesiello, dedicato alla gestione della fase esecutiva delle ordinanze si ... msn.com Grattacielo, la protesta. I residenti in prefettura: Ora soluzioni concreteIl presidio degli sfollati delle torri, una delegazione incontra Marchesiello Chiediamo aiuto per gli alloggi e uno sportello di assistenza e mediazione. ilrestodelcarlino.it TRASPORTI ++ Riunione urgente nel grattacielo a Torino: «I pendolari devono poter arrivare a destinazione con certezza» facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.