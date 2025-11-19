The Beatles Anthology su Disney+ | trailer e quando esce

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio in più per raccontare meglio i Fab Four. Disney+ annuncia The Beatles Anthology, la storica docuserie prodotta da Apple Corps nel Regno Unito, ampliata e restaurata, incentrata sulla vita e sull’epoca di una delle band più influenti e amate di tutti i tempi, raccontata dalla band. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

the beatles anthology disneyThe Beatles Anthology, arriva su Disney+ la docuserie sulla celebre e storica band - Disney+ ha diffuso il trailer e la key art di The Beatles Anthology, che debutterà sulla piattaforma streaming il 26 novembre, con tre episodi disponibili al lancio. Scrive teleblog.it

The Beatles Anthology: la docuserie sbarca su Disney+ - The Beatles Anthology, la storica docuserie dedicata alla celeberrima band britannica, arriva su Disney+ in formato restaurato. Come scrive ilsoftware.it

The Beatles Anthology | Disney+ presenta il trailer della docuserie - La celebre docuserie The Beatles Anthology tornerà in una versione restaurata sulla piattaforma digitale di Disney+. Lo riporta universalmovies.it

Cerca Video su questo argomento: The Beatles Anthology Disney