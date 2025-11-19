The Beatles Anthology su Disney+ | trailer e quando esce

Un episodio in più per raccontare meglio i Fab Four. Disney+ annuncia The Beatles Anthology, la storica docuserie prodotta da Apple Corps nel Regno Unito, ampliata e restaurata, incentrata sulla vita e sull’epoca di una delle band più influenti e amate di tutti i tempi, raccontata dalla band. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

La storia definitiva de I Beatles... raccontata da I Beatles stessi. The Beatles Anthology, un documentario in nove parti, inizia con i primi tre episodi su #DisneyPlus dal 26 Novembre. Vai su X

Il 21 novembre esce la riedizione parzialmente aggiornata di "The Anthology" dei Beatles con rarità, remix e inediti. Francesco Brusco sul manifesto del 19 novembre (foto Ap) - facebook.com Vai su Facebook

The Beatles Anthology, arriva su Disney+ la docuserie sulla celebre e storica band - Disney+ ha diffuso il trailer e la key art di The Beatles Anthology, che debutterà sulla piattaforma streaming il 26 novembre, con tre episodi disponibili al lancio. Scrive teleblog.it

The Beatles Anthology: la docuserie sbarca su Disney+ - The Beatles Anthology, la storica docuserie dedicata alla celeberrima band britannica, arriva su Disney+ in formato restaurato. Come scrive ilsoftware.it

The Beatles Anthology | Disney+ presenta il trailer della docuserie - La celebre docuserie The Beatles Anthology tornerà in una versione restaurata sulla piattaforma digitale di Disney+. Lo riporta universalmovies.it