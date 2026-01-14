Passaporto richiesta e rinnovo ora disponibili anche negli uffici postali del Salernitano

A partire da oggi, i cittadini del Salernitano possono richiedere e rinnovare il passaporto anche presso gli uffici postali della provincia. Questa novità fa parte di un progetto nazionale volto a semplificare e rendere più accessibili i servizi burocratici, offrendo un'opzione comoda e efficace per ottenere i documenti di viaggio senza necessità di recarsi in questure o uffici dedicati.

Nuove opportunità per i cittadini della provincia di Salerno: la richiesta e il rinnovo del passaporto possono ora essere effettuati direttamente presso gli uffici postali aderenti a un progetto nazionale di semplificazione dei servizi. L’iniziativa rientra nel programma Polis  con l’obiettivo di avvicinare la Pubblica Amministrazione ai territori, in particolare ai comuni di dimensioni più ridotte. Coinvolti 141 comuni della provincia. In questa prima fase, il servizio interessa 141 uffici postali distribuiti in altrettanti comuni del Salernitano con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. 🔗 Leggi su Zon.it

