Poste italiane torna sul mercato | lancia un bond da 750 milioni richieste oltre 3 volte l’offerta

Poste Italiane torna sul mercato con il lancio, oggi, di un’emissione obbligazionaria senior unsecured denominata in euro e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di 750 milioni di euro, realizzata nell’ambito del suo Programma euro medium term notes da 2,5 miliardi. “L’emissione è stata molto ben accolta, con una richiesta di oltre tre volte i titoli offerti e un elevato interesse da parte degli investitori internazionali provenienti principalmente da Francia, Benelux, Germania e Austria. L’operazione è finalizzata alla diversificazione delle fonti di finanziamento e all’ampliamento della base degli investitori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

