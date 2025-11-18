Poste Italiane arriva la prima colonnina della Provincia per la ricarica delle auto elettriche
È stata avviata anche in provincia di Forlì-Cesena l’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste italiane. L'iniziativa rientra nel progetto “Polis – Casa dei servizi digitali” di Poste Italiane che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
