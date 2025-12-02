Poste Italiane installa nel Padovano altre 14 colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Padovaoggi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si amplia la rete delle colonnine per la ricarica di auto elettriche installate in provincia di Padova da Poste italiane. Le colonnine attualmente disponibili sono 15 e si trovano all’esterno di sette uffici postali: Bagnoli Di Sopra, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Ponte San Nicolo'. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

