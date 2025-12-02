Poste Italiane installa nel Padovano altre 14 colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Si amplia la rete delle colonnine per la ricarica di auto elettriche installate in provincia di Padova da Poste italiane. Le colonnine attualmente disponibili sono 15 e si trovano all’esterno di sette uffici postali: Bagnoli Di Sopra, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Ponte San Nicolo'. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

