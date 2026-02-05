Porto i numeri del 2025 | record di container in crescita anche i passeggeri
Il porto di Porto ha raggiunto un nuovo record nel 2025, con quasi tre milioni di container movimentati. Il sistema portuale del mar Ligure occidentale, che include Pra’, Savona e Vado Ligure, ha visto crescere anche il numero di passeggeri. Un risultato che testimonia un anno di forte incremento per le attività portuali della zona.
Quasi tre milioni di Teu - container da 20 piedi - movimentati in un anno: è il nuovo record segnato nel 2025 dal sistema portuale del mar Ligure occidentale (che comprende i porti del centro, Pra', Savona e Vado Ligure). I volumi complessivi si attestano a 2.999.486 Teu, in crescita del 6,3%.🔗 Leggi su Genovatoday.it
