Porto i numeri del 2025 | record di container in crescita anche i passeggeri

Il porto di Porto ha raggiunto un nuovo record nel 2025, con quasi tre milioni di container movimentati. Il sistema portuale del mar Ligure occidentale, che include Pra’, Savona e Vado Ligure, ha visto crescere anche il numero di passeggeri. Un risultato che testimonia un anno di forte incremento per le attività portuali della zona.

Quasi tre milioni di Teu - container da 20 piedi - movimentati in un anno: è il nuovo record segnato nel 2025 dal sistema portuale del mar Ligure occidentale (che comprende i porti del centro, Pra', Savona e Vado Ligure). I volumi complessivi si attestano a 2.999.486 Teu, in crescita del 6,3%.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Porto 2025

Nel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell’8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S.

Il Juventus Museum si conferma anche nel 2025 come punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati, registrando nuovi record di visitatori e partecipazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Porto 2025

Argomenti discussi: Ravenna, il porto delle materie prime. Parla Francesco Benevolo, neopresidente ADSP dell'Adriatico centro settentrionale; La Rinascita cerca conferme: a Villa d’Agri arriva Porto Viro; Crollano merci e passeggeri nel 2025: la crisi del petrolchimico trascina il porto verso la crisi ma spunta l'opzione batterie; Tragedia sul lavoro al porto di Manfredonia: operaio stroncato da un malore - FoggiaToday.

Porto di Bari: i dati 2025 confermano il primato per traghetti verso i Balcani e crescita commercialeIl porto di Bari non è solo traffico crocieristico, e sempre di più è scalo importante per quanto riguarda il traffico passeggeri che utilizzano i traghetti e dal punto ... quotidianodipuglia.it

Porto di Gioia Tauro, numeri record: boom di movimentazioni e investimentiPrimo in Italia e tra i primi nel Mediterraneo. Il porto di Gioia Tauro non finisce mai di stupire: ha chiuso il 2025 con un brillante +14% nella movimentazione dei contenitori e si pone come punto di ... ilmattino.it

IL PORTO DI TARANTO IN CRISI, I NUMERI, LA VISITA GIAPPONESE E LA NECESSITÀ DI UNA SVOLTA di Mario Corrado Il porto di Taranto ha chiuso il 2025 con dati che confermano una fase di profonda difficoltà. Il traffico complessivo delle merci si è atte facebook

I numeri del porto di Trieste e in quello di Monfalcone per il 2025: la movimentazione di merci è leggermente aumentata, nonostante il forte calo nei conteiner. x.com