Nel contesto del mercato automobilistico in evoluzione, Porsche Italia presenta il nuovo Cayenne Electric e i risultati del bilancio 2025. Un momento di riflessione sulle sfide dell’elettrificazione e sulle opportunità di un settore in rapido cambiamento, mantenendo un approccio sobrio e analitico.

Il bilancio 2025 di Porsche Italia arriva in un momento in cui il mercato sta ancora cercando un equilibrio tra domanda premium, incertezze macro e ritmo dell’elettrificazione. Nella conferenza stampa annuale, l’amministratore delegato Pietro Innocenti ha presentato i numeri dell’anno e la traiettoria dei prossimi mesi, insistendo su un concetto: la flessione dei volumi non ha intaccato in modo proporzionale la capacità della filiale di reggere sul piano del valore, grazie alla forza della gamma e della rete. " Il 2025 è stato un anno che ha dimostrato la solidità del nostro brand, la forza della nostra gamma prodotti e il valore della nostra rete ", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Transizione e performance: Porsche Italia presenta Cayenne Electric e il bilancio 2025

Approfondimenti su Porsche Italia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

New 2026 Porsche Cayenne Electric - COLOURS

Ultime notizie su Porsche Italia

Argomenti discussi: Porsche Italia: tra record e strategia, la nuova era elettrica parte da Franciacorta; Porsche in crisi per l’auto elettrica: un 2025 da dimenticare; Nuovo record per Lamborghini: come fa il marchio a vendere di più con meno auto?; Le 26 auto che faranno più parlare di sé nel 2026 e perché.

Rivisti gli obiettivi elettrici: La transizione richiederà anniLa Porsche ha messo mano ai suoi obiettivi di elettrificazione e, di conseguenza, al suo piano prodotti per tener conto di un andamento del mercato che non sta rispettando le previsioni iniziali. In ... quattroruote.it

Porsche: elettrico al 27%, oltre la media italianaPorsche Italia chiude il 2025 con 7.228 auto consegnate. Record per la 911 e 27% di quota elettrica, oltre quattro volte la media nazionale del 6,2% ... tomshw.it

PORSCHE ITALIA 2025: RISULTATI, MERCATO ED EQUILIBRIO ELETTRICO Il 2025 è stato un anno complesso per tutto il settore automotive, e Porsche Italia fa il punto su risultati, numeri e strategia futura. Dalle 7.228 vetture consegnate, al ruolo centr - facebook.com facebook