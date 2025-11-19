Porsche Cayenne Electric | due versioni ali mobili e fino a 1159 Cv per il Suv tecnologico e sportivo
La Cayenne è da sempre uno dei modelli di riferimento per Porsche, un'auto che ha segnato la storia del marchio e che ne ha garantito il successo. Con l'introduzione sul mercato, prevista per l'inizio del 2026, della nuova Cayenne elettrica, la casa di Zuffenhausen effettua un cambio di passo decisivo, anche se le versioni termiche e ibride resteranno a listino, così da offrire una gamma completa per ogni esigenza. La nuova elettrica nasce su una piattaforma Ppe ( Premium Platform Electric ) completamente inedita, con tecnologie avanzate, ricarica fino a 400 kW e autonomie che arrivano a circa 640 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
