Porcari | uccisa da monossido di carbonio famiglia di 4 persone Grave un quinto ricoverato

Questa sera a Rughi, in provincia di Lucca, una famiglia di quattro persone ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Un quinto membro, un uomo, è stato portato in ospedale in condizioni gravi. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non sono riusciti a salvare gli adulti e i bambini coinvolti. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire come si sia verificato il rilascio di gas velenoso in quella casa.

PORCARI (LUCCA) – Dramma questa sera, 4 febbraio 2026, in provincia di Lucca. Quattro persone sono morte per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi, frazione del comune di Porcari. In base ad una prima ricostruzione, sembra che appartanessero alla stessa famiglia, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Anche tre carabinieri, che sono entrati nella casa, si sarebbero leggermente intossicati. I morti sarebbero padre, madre e due figli. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del Fuoco che sono entrati nell'appartamento per cercare di salvare le persone insieme ai carabinieri.

