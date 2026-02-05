Porcari | uccisa da monossido di carbonio famiglia di 4 persone Grave un quinto ricoverato

Da firenzepost.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Rughi, in provincia di Lucca, una famiglia di quattro persone ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Un quinto membro, un uomo, è stato portato in ospedale in condizioni gravi. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non sono riusciti a salvare gli adulti e i bambini coinvolti. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire come si sia verificato il rilascio di gas velenoso in quella casa.

PORCARI (LUCCA) – Dramma questa sera, 4 febbraio 2026, in provincia di Lucca. Quattro persone sono morte per intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione di Rughi, frazione del comune di Porcari. In base ad una prima ricostruzione, sembra che appartanessero alla stessa famiglia, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Anche tre carabinieri, che sono entrati nella casa, si sarebbero leggermente intossicati. I morti sarebbero padre, madre e due figli. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del Fuoco che sono entrati nell’appartamento per cercare di salvare le persone insieme ai carabinieri. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

porcari uccisa da monossido di carbonio famiglia di 4 persone grave un quinto ricoverato

© Firenzepost.it - Porcari: uccisa da monossido di carbonio famiglia di 4 persone. Grave un quinto ricoverato

Approfondimenti su Porcari Uccisa

Tragedia sfiorata in un’abitazione: famiglia intossicata da monossido di carbonio. Cinque persone in camera iperbarica

Una tragica emergenza si è verificata in un’abitazione di Montevarchi, dove cinque persone sono state colpite da sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Grave per l’intossicazione da monossido di carbonio

A Viareggio, in Toscana, si è verificato un nuovo caso di intossicazione da monossido di carbonio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Porcari Uccisa

porcari uccisa da monossidoMonossido di carbonio, quattro morti in provincia di LuccaQuattro persone sono morte nella serata di oggi per esalazioni di monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi a Porcari, in provincia di Lucca. A perdere la vita sarebbe un’intera famiglia, anche ... rainews.it

porcari uccisa da monossidoLucca, quattro persone morte intossicate da monossido di carbonioQuattro persone morte per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia nella serata di oggi. A ... lapresse.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.