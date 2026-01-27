Guerre&Pace Filmfest 2026 al via il bando gratuito per cortometraggi

Il Guerre & Pace Filmfest 2026 apre le iscrizioni per cortometraggi focalizzati su guerra e pace. La sesta edizione dell’evento si svolgerà a Nettuno, dal 20 al 26 luglio 2026, offrendo la possibilità di partecipare gratuitamente. La scadenza per la presentazione delle opere è il 3 giugno 2026. Un’occasione per filmmaker italiani di condividere storie e riflessioni sul tema in un contesto culturale di rilievo.

Guerre&Pace Filmfest 2026 XXIV edizione Nettuno (Roma), 2026 luglio 2026 Al via il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace Iscrizione gratuita, scadenza 3 giugno 2026 Al via la sesta edizione del bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & Pace FilmFest, la cui XXIV edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 20 al 26 luglio 2026 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, il festival è organizzato dall' Associazione Culturale Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi.

