Muri e barriere contro il dissesto al Parco dei Colli Alla Trucca una nuova passerella in acciaio Corten
Bergamo. Nei giorni scorsi la Giunta Carnevali ha approvato due progetti esecutivi che riguardano la manutenzione e la riqualificazione di alcune infrastrutture della città: gli interventi, dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, interesseranno due passerelle ciclopedonali e alcuni tratti stradali collinari. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e migliorare la durabilità delle strutture nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Tutti i lavori inizieranno in primavera e dureranno poco più di tre mesi. “Con questi interventi – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota – miglioriamo in modo concreto la qualità delle nostre infrastrutture, mettendo al centro la sicurezza di chi si sposta a piedi, in bici o in auto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
