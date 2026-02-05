Ponte Nuovo il piano per limitare i disagi

La chiusura del Ponte Nuovo a Cento sta creando non pochi problemi ai pendolari e alle attività commerciali della zona. Le autorità hanno annunciato un piano per limitare i disagi, ma ancora non si conoscono i dettagli precisi. Intanto, cittadini e imprese aspettano risposte chiare, mentre il traffico si sposta su strade alternative più trafficate. La decisione di chiudere il ponte ha sollevato discussioni tra chi sostiene che sia necessaria per motivi di sicurezza e chi invece protesta per i disagi che provoca. La vicenda resterà al centro dell’attenzione nei

La chiusura del Ponte Nuovo, collegamento privilegiato, insieme al Ponte Vecchio (che rimarrà regolarmente aperto), tra Cento e Pieve di Cento, e quindi tra le province di Ferrara e Bologna, è un argomento che tiene - e terrà - banco nel dibattito pubblico e politico delle comunità coinvolte nei prossimi mesi. La chiusura del collegamento, prevista tra aprile e novembre dell'anno in corso, è stata recentemente argomento di confronto anche tra l'amministrazione centese e diversi enti del territorio - a cominciare dai comuni di Pieve di Cento e Castello d'Argile - "continuando un percorso di confronto e pianificazione con enti e scuole del territorio, con l'obiettivo di confrontarsi e contenere il più possibile i disagi per cittadini, studenti e lavoratori".

