Sciopero del settore Igiene ambientale | Disagi inevitabili nella raccolta rifiuti Ambiente invita a limitare il conferimento
Lo sciopero nazionale del settore Igiene ambientale di mercoledì 10 dicembre interesserà anche il settore rifiuti e di conseguenza anche Ambiente con i lavoratori che aderiranno “comporterà serie difficoltà per ciò che riguarda i servizi di raccolta e di pulizia di Pescara, Città Sant’Angelo e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
VIDEO | "Spettro" privatizzazione del settore rifiuti: “Impegni disattesi, subito risposte o sarà sciopero regionale"
Sciopero dei “precari Pnrr” della giustizia. “Lavoratori essenziali per il settore” \ VIDEO
Sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico: sostegno alla popolazione di Gaza Sindacati di base. Escluso il settore aereo. Oggi manifestazioni in decine di città
Possibili disagi nella giornata di domani, mercoledì 10 dicembre, a causa di uno sciopero nazionale del settore igiene ambientale.
Nuova settimana all'insegna dei disagi. A Roma domani protestano i dipendenti Atac: trasporto pubblico locale a rischio. Mercoledì stop nazionale nel settore dell'igiene ambientale. Venerdì 12 sciopero generale CGIL nei settori pubblici e privati
Mercoledì sciopero nel settore dell'igiene ambientale anche a Bari e Foggia - Anche Bari e Foggia sono coinvolte nello sciopero del settore di igiene ambientale proclamato per domani, 10 dicembre, da Fp Cgil, Cisl, Fiadel e Uiltrasport. Riporta rainews.it
