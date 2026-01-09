Ufficio postale slitta la riapertura | Navetta per limitare i disagi
L’ufficio postale di Dicomano rimanda nuovamente la riapertura, causando disagi ai cittadini. Per ridurre i disagi, è stata istituita una navetta di supporto. Il sindaco Massimiliano Amato esprime chiaramente il suo disappunto, evidenziando l’urgenza di trovare soluzioni definitive. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le istituzioni continuano a lavorare per ripristinare al più presto il servizio.
Slitta ancora la riapertura dell’ ufficio postale di Dicomano. E stavolta il sindaco Massimiliano Amato si arrabbia sul serio e alza la voce. "Quanto sta accadendo è vergognoso". Due giorni prima della data indicata come certa per la ripresa dell’attività nei rinnovati uffici di Poste Italiane in via Buonamici a Dicomano, dice Amato, "l’amministrazione comunale ha scoperto solo perché ha chiesto spiegazioni e minacciato azioni eclatanti, che i lavori non erano affatto conclusi e che la riapertura slitta a data indefinita. Nessuna comunicazione preventiva, nessun rispetto istituzionale, nessuna considerazione per una comunità intera". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Slitta la riapertura dell'ufficio postale: arrivano le scuse a sindaco e cittadini
Leggi anche: Postamat danneggiato da esplosione: slitta la riapertura dell’ufficio, rabbia e disagi
Slitta l’apertura dell’ufficio postale al 23 gennaio 2026; Ufficio postale, slitta la riapertura: Navetta per limitare i disagi; In posta ci sono i lavori e il container è chiuso: ancora disagi; LIETI EVENTI – I 100 anni del dicomanese Antonio Crescioli.
Ufficio postale, slitta la riapertura: "Navetta per limitare i disagi" - Difficoltà tecniche nei lavori: il servizio riprenderà il 29 gennaio. msn.com
Slitta l’apertura dell’ufficio postale al 23 gennaio 2026 - Poste Italiane informa che la riapertura dell’ufficio postale di Vescovato è stata posticipata al 23 gennaio per l’insorgere di problematiche legate alla fornitura dei materiali per il proge ... laprovinciacr.it
Postamat danneggiato da esplosione: slitta la riapertura dell’ufficio, rabbia e disagi - La nuova data per la riapertura è stata ora fissata al 29 gennaio, un termine considerato "prudenziale", anche se l'Amministrazione ha già avanzato una richiesta formale per anticipare i tempi ... brindisireport.it
RIAPERTURA RINVIATA — Slitta ancora la riapertura dell’ufficio postale di Cavallermaggiore. Poste Italiane ha comunicato una nuova proroga dei lavori di ristrutturazione legati al Progetto Polis: svelata la nuova data della riapertura. - facebook.com facebook
Pescara: gli alunni delle elementari in ufficio postale per le letterine a Babbo Natale. Clienti molto speciali nell’ufficio postale di Pescara Centro, dove circa cinquanta a alunni dell’Istituto paritario “Eugenia Ravasco” sono arrivati nella sede di corso Vittorio Em x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.