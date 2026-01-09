Ufficio postale slitta la riapertura | Navetta per limitare i disagi

L’ufficio postale di Dicomano rimanda nuovamente la riapertura, causando disagi ai cittadini. Per ridurre i disagi, è stata istituita una navetta di supporto. Il sindaco Massimiliano Amato esprime chiaramente il suo disappunto, evidenziando l’urgenza di trovare soluzioni definitive. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le istituzioni continuano a lavorare per ripristinare al più presto il servizio.

Slitta ancora la riapertura dell’ ufficio postale di Dicomano. E stavolta il sindaco Massimiliano Amato si arrabbia sul serio e alza la voce. "Quanto sta accadendo è vergognoso". Due giorni prima della data indicata come certa per la ripresa dell’attività nei rinnovati uffici di Poste Italiane in via Buonamici a Dicomano, dice Amato, "l’amministrazione comunale ha scoperto solo perché ha chiesto spiegazioni e minacciato azioni eclatanti, che i lavori non erano affatto conclusi e che la riapertura slitta a data indefinita. Nessuna comunicazione preventiva, nessun rispetto istituzionale, nessuna considerazione per una comunità intera". 🔗 Leggi su Lanazione.it

