Ponte Garibaldi bloccato da ricorsi e bonifiche

Da mesi il ponte Garibaldi rimane chiuso dopo l’alluvione del settembre scorso. La ricostruzione si è bloccata a causa di ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste al Tar. Le bonifiche e i procedimenti legali rallentano di molto i lavori, e il sindaco Mangialardi si lamenta di un “rimbalzo di responsabilità” tra le varie parti coinvolte. La situazione resta incerta e nessuna data certa emerge ancora per la riapertura del ponte.

Stallo per il ponte Garibaldi, Mangialardi: "Rimbalzo di responsabilità". L'iter per la ricostruzione del manufatto, chiuso dopo l' alluvione del 15 settembre 2022, è stato rallentato dai ricorsi al Tar avanzato dalle associazioni ambientaliste. Nel giugno 2025 il Tar ha negato la sospensiva e nell'udienza successiva si sarebbe dovuto risolvere tutto nell'udienza del 5 novembre. A luglio, la struttura commissariale, confidando nella risoluzione della vicenda, aveva previsto la fine dei lavori per la primavera 2026. "Su Ponte Garibaldi lo stallo è totale: l'assessore Consoli, in risposta a una mia interrogazione, ha annunciato ieri altri 10 mesi di nulla mentre la struttura commissariale attacca l'amministrazione comunale di Senigallia indicandola come responsabile del mancato avvio dei lavori – l'intervento di Maurizio Mangialardi –.

