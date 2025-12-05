Stellantis accusato dal Canada di aver violato gli accordi dopo lo spostamento di Jeep negli Usa l' azione rientra in un piano di investimenti da €13 mld

La difesa sostiene che stabilimento di Brampton sia "in pausa operativa" in attesa di un nuovo piano produttivo; preoccupazione per i posti di lavoro dopo il licenziamento di 3 mila addetti nonostante le "job guarantees" Dopo mesi di contenzioso, si intensifica lo scontro tra il governo canad.

