Stangata contro la nave di Casarini | stop di 2 mesi per aver violato il decreto Piantedosi

Da qualche tempo, ormai da anni, le Ong dei migranti in Italia si sentono libere di disattendere le leggi governative e di decidere in totale autonomia, ma senza averne l'autorità, il da farsi una volta entrati nelle acque territoriali italiane. Si fanno forza con le sentenze dei tribunali che confermano la disapplicazione arbitraria delle norme, soprattutto del decreto Piantedosi, soprattutto per quanto concerne l'assegnazione dei porti che, già diverse sentenze del Tar, hanno dichiarato essere totale prerogativa delle autorità, anche per ragioni di sicurezza nazionale, tanto che non devono dar conto delle scelte fatte di volta in volta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

