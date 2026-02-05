Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. Ora si aspetta che passi alla fase operativa, con commissari straordinari già in arrivo e nuove regole sulle concessioni. La decisione diventa un passo concreto verso la realizzazione dell’opera, dopo mesi di discussioni e incertezza.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

