Sigarette elettroniche | i rischi per la salute che ancora non si conoscono abbastanza

Le sigarette elettroniche sono spesso considerate un’alternativa meno dannosa rispetto al fumo tradizionale, ma i rischi per la salute ancora non sono completamente noti. L’inalazione di sostanze tossiche e l’esposizione a nicotina in alte concentrazioni possono causare danni polmonari e aumenti di pressione e frequenza cardiaca. È importante valutare con attenzione i possibili effetti sulla salute prima di considerare lo svapo come un’opzione sicura.

Danni polmonari dovuti all'inalazione di sostanze tossiche, esposizione ad alte concentrazioni di nicotina con conseguente aumento di pressione e frequenza cardiaca: perché svapare non è un'opzione innocua al fumo. Sigarette elettroniche: i rischi per la salute (che ancora non si conoscono abbastanza) Il vaping ha meno dell'1% del rischio di cancro rispetto al fumo. Il Canada potrebbe semplicemente dire la verità sul vaping. Gli americani credono erroneamente che la nicotina causi il cancro. Pediatri e associazioni dei pazienti scrivono a Schillaci: sigarette elettroniche rischiose per la salute dei ragazzi, serve regolamentazione - Il 20% dei ragazzi tra i 13 e 15 anni usa abitualmente la sigaretta elettronica e il 14% prodotti a tabacco riscaldato. Le sigarette elettroniche associate a un altro rischio per la salute: lo studio - Gli scienziati hanno trovato un'associazione tra l'uso delle sigarette elettroniche e una maggiore probabilità di sviluppare il prediabete, una condizione di glicemia alta che in genere precede lo sviluppo del diabete. Sigarette elettroniche. Iss alza il livello di allerta e chiede a Regioni di monitorare situazione. "Scarse informazioni su rischi per salute" - La misura è scattata a seguito delle segnalazioni ricevute dall'Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona relative al focolaio di malattia polmonare associata all'uso di sigarette elettroniche. Le sigarette elettroniche non sono innocue e hanno regole precise. Possono creare dipendenza e influire sulla salute.

